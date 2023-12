Due furti in due giorni, il titolare: «Distrutti i nostri sacrifici, mettiamo i cancelli a Montesilvano»

La mala di Natale torna a colpire, stavolta a danno di alcune attività commerciali di Montesilvano, in provinia di Pescara, che sotto le feste hanno scaffali ben forniti. Pattuglioni e operazioni coordinate delle forze dell’ordine costituiscono certo un deterrente ma evidentemente non abbastanza forte da scoraggiare ladri di professione, come sembrano essere i responsabili di questi colpi. E’ andata male in particolare al “Gallerati outlet” che in due giorni è stato visitato due volte dai banditi. Identica la modalità adottata dai ladri che in entrambe le occasioni si sono introdotti nel locale dopo aver mandato in frantumi la porta vetrina. Svuotata la cassa e portati via anche alcuni capi d’abbigliamento e accessori che si trovavano esposti nel negozio.

Sconsolato il titolare che su facebook ha commentato con amarezza: «Viva la tranquillità nella nostra città», ed ancora: «Due furti in due giorni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tornati a caricare tutto quello che non erano riusciti a portare via la notte precedente, dobbiamo mettere i cancelli in questa città. Siamo impotenti nei confronti di chi viene a distruggere i nostri sacrifici», ha scritto. Indagano i carabinieri di Montesilvano.