Pescara, lavori incompiuti: ennesimo furto al mercato di via Bastioni

Furto al mercato coperto di via dei Bastioni, a Pescara, in zona Portanuova. Ieri notte, nuovo raid dei ladri. L'ultimo furto, l'ennesimo nella struttura, si era registrato all'inizio di febbraio. Approfittando ancora una volta dei lavori rimasti incompiuti, i ladri hanno forzato una finestra per poi entrare all'interno sfondando una parete di cartongesso.

Preso di mira un banco di prodotti alimentari. Ma stavolta, a differenza di quanto accaduto in passato, non hanno preso roba da mangiare, ma i soldi che erano presenti nel fondocassa: qualche centinaio di euro. Per la piccola attività, si tratta del terzo furto in poco tempo. Probabilmente il o i malviventi avrebbero svuotato altri box, ma a metterli in fuga ci ha pensato uno dei sistemi di allarme.

Gli esercenti, esausti ormai per questa situazione, sono convinti che ad agire sia sta stato uno dei senzatetto che circolano in zona. E specie ultimamente ce ne sono tanti. Persone sempre più affamata anche per via del coronavirus. Gente che approfitta delle attività chiuse e incustodite per fare razzie. E al mercato di via dei Bastioni sono diventate troppe. Ad inizio anno, era stato effettuato un sopralluogo da parte della Commissione comunale Attività produttive per verificare le condizioni della struttura, in abbandono e con lavori di risistemazione mai ultimati. Nulla però a quanto pare si è mosso.

