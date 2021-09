Lunedì 13 Settembre 2021, 21:52 - Ultimo aggiornamento: 22:02

TOCCO DA CASAURIA (Pescara) Era con un gruppo di turisti per un lancio con il parapendio a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, ma invece di atterrare sul prato è finita contro una parete rocciosa, precipitando per 10 metri. Ha riportato diverse fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita una turista francese 37enne in vacanza in Abruzzo con il fidanzato. L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo la partenza. La donna si è lanciata, ma forse a causa di una planata errata è finita contro la parete rocciosa ed è poi precipitata per 10 metri. Subito il fidanzato e gli altri escursionisti hanno allertato il 118, che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna. È decollato dall’aeroporto di Pescara un elicottero con a bordo sanitari e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese che hanno soccorso la ragazza, trasportata all’ospedale di Chieti.