Pescara, distrutta dai vandali la corona d'alloro per i martiri delle foibe

Vandali in azione a Pescara nel giardino che ospita il monumento alle vittime delle foibe. A 48 ore dalla ricorrenza del Giorno del Ricordo, la corona d'alloro deposta in piazza Martiri Giuliano Dalmati è stata mutilata da ignoti che hanno agito probabilmente nella notte. Duro il commento del sindaco Carlo Masci su Facebook: "Questo gesto è vergognoso, non è degno di una città civile. La corona apposta il 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, sulla lapide che ricorda le vittime delle Foibe è stata oggetto di questo esecrabile atto di profanazione. Neanche le vittime innocenti di tragedie epocali vengono rispettate. Chiedo scusa a nome della città per questo atto vile di qualcuno che merita di essere espulso dalla nostra comunità". Il gesto non ha al momento avuto rivendicazioni, la Digos ha avviato indagini e spera in un aiuto dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza.

Condanna per l'atto vandalico è stata espressa dall'ANPI Pescara (comitato provinciale “E. Troilo” e sezione cittadina "G. e R. Gialluca" di Pescara) con l'auspicio che si faccia chiarezza "su questo gesto che lascia perplessi ed interdetti" si legge in una nota.

Ultimo aggiornamento: 14:39

