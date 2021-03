Pescara, finanziere fuori servizio insegue e blocca lo scippatore

Giovedì pomeriggio, a Pescara, uno scippo, l’ennesimo, ai danni di un’anziana è stato sventato grazie all'intervento di un finanziere libero dal servizio e a pochi mesi dal pensionamento. Il militare, in forza alla locale sezione aerea, stava percorrendo via Tiburtina quando ha sentito una donna gridare “Al ladro, al ladro’’ e dopo qualche secondo un giovane fuggire con una borsa in mano. Senza pensarci un attimo, si è lanciato all'inseguimento, riuscendo di lì a poco a bloccarlo.

Il ragazzo, noto per precedenti specifici, è stato denunciato per furto aggravato dalla destrezza. Recuperata la borsa, all'interno della quale vi erano carte di credito e documenti, subito restituiti alla proprietaria che per fortuna, a parte lo spavento e lo shock, non ha riportato grosse conseguenze fisiche. Tutto si è svolto, nelle prime ore del pomeriggio, alla fermata degli autobus. L’anziana signora, non si sa bene se era appena scesa da un mezzo o lo stava aspettando quando è stata avvicinata dal giovane, strattonata e derubata della borsa. Quindi le urla disperate e l’intervento del finanziere.

