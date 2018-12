Pescara, nuova fermata per i bus diretti a Roma

Alle ore 11 di oggi verrà attivata la nuova fermata di Pescara Porta Nuova degli autobus per e da Roma. Lo rende noto il Comune. Si tratta di una fermata aggiuntiva voluta dall'Amministrazione e che partirà dal secondo tunnel della Stazione Ferroviaria di Pescara Porta Nuova. All'avvio dell'iniziativa, che per ora riguarda i bus di Tua e Sangritana, ma è aperta a tutti gli operatori che vorranno aderire, saranno presenti il sindaco, Marco Alessandrini, il vicesindaco e assessore alla Viabilità, Antonio Blasioli, l'assessore alla Mobilità, Marco Presutti, i consiglieri che hanno proposto la mozione per l'istituzione, Riccardo Padovano, Lola Gabriella Berardi e Adamo Scurti, i rappresentanti dei vettori interessati. © RIPRODUZIONE RISERVATA