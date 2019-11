Pescara, famiglia con tre bambini sgomberata dalla casa popolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l'ondata di sgomberi degli abusivi dagli alloggi popolari di Pescara. Allontanata da un alloggio anche una famiglia con tre bambini. Ieri mattina il blitz dei carabinieri nel complesso del Ferro di cavallo, nel quartiere Rancitelli, dove una settimana fa erano stati effettuati, nel corso di una operazione interforze, altri sfratti. Su decreto di sequestro preventivo emesso dal gip, sono stati liberati due appartamenti. Al loro interno, da anni e senza averne alcun diritto, vivevano D.P. e G.S., rispettivamente di 36 e 29 anni con le rispettive famiglie, una delle quali con tre bambini. Tutti e due i nuclei familiari sono di origine rom.tando a quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, non solo occupavano abusivamente gli alloggi, ma erano dedite anche al furto di energia elettrica. Per non sborsare nulla, attraverso dei bypass allacciavano le proprie utenze domestiche a quelle del condominio, senza preoccuparsi affatto degli altri inquilini che dovevano pagare anche le loro spese. Questa situazione era in realtà già venuta fuori durante una serie di controlli nel complesso, effettuati dai militari dell'Arma nei mesi scorsi, tanto che entrambe le famiglie erano state denunciate. Nonostante questo, avevano continuato imperterrite a fare quello che erano solite fare prima. E' stata quindi informata l'autorità giudiziaria che ha poi emesso il decreto di sequestro degli appartamenti eseguito ieri. All'operazione hanno preso parte tecnici e operai dell'Ater, che hanno provveduto a murare tutte e due le abitazioni, che una volta risistemate saranno assegnate ai cittadini in lista.