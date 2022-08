Nelle mani della polizia il telefono di Albi dimenticato dal killer

Un errore del killer o una causa di forza maggiore. Fatto sta che nel mazzo di carte servite agli investigatori un punto a favore potrebbe essere entrato. È il telefonino di Walter Albi, l’architetto ucciso a colpi di pistola nell’agguato di lunedì scorso al Bar del Parco di Pescara. Il cellulare era stato trovato a terra poco distante dai piedi dell’uomo, in una scena del crimine parzialmente (e necessariamente) alterata dall’intervento dei soccorritori, che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita. Albi era caduto a terra con il telefonino in mano: Luca Cavallito, raggiunto a sinistra dai primi colpi di pistola, gli era finito addosso, mentre rovinava sul pavimento del dehor. Il cellulare era rimasto sotto il corpo dell’architetto, scavalcato dal killer che con una mano ha spostato una sedia e con l’altra ha scaricato l’arma contro Cavallito, steso tra la vetrina del locale e il tavolo. Prima di scappare, ha prelevato un mazzo di chiavi, quelle dell’auto di Albi, e il cellulare bianco dell’altro uomo, che erano appoggiati proprio sul piano del tavolo.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Foto

La via di fuga senza telecamere: un agguato pianificato nei dettagli



Un imprevisto, quel telefono lasciato a terra, in un’operazione studiata ed eseguita chirurgicamente, o un errore che potrebbe aiutare gli investigatori a risolvere quello che, finora, resta a tutti gli effetti un giallo? In realtà, secondo le primissime indiscrezioni, dal cellulare dell’architetto non sarebbero venute fuori informazioni di rilievo, almeno in questa prima fase. Gli investigatori, coordinati dal dirigente della squadra mobile Gianluca Di Frischia, hanno comunque esaminato la rubrica per verificare la qualità e la quantità dei contatti. Dovrebbe trattarsi di un cellulare riservato ai contatti familiari, differente da quello che il professionista utilizzava per lavoro, comunque utile, però, ad avere una quadro delle relazioni. Se errore non è stato significa che il killer già sapeva che Albi aveva con sé un telefono non pericoloso. Si è preoccupato invece di portare via le chiavi dell’auto, nella quale l’architetto potrebbe aver custodito documenti o oggetti che per chi ha sparato, o per eventuali mandanti, potevano costituire un rischio. L’auto sarebbe già stata recuperata ed ora è sotto la lente di ingrandimento degli investigatori.

«Il killer può ritornare». Agenti armati in ospedale per proteggere Luca Cavallito

Sul telefono di Cavallito, invece, il killer ha puntato dritto, perdendoci quell’attimo in più per prelevarlo prima di fuggire: è lì dunque, che potrebbe essere custodito il nome del “contatto” che la coppia di amici attendeva al bar del Parco. Che qualcuno dovesse arrivare è certo: c’è chi parla di due donne, a cui Albi e Cavallito avrebbero fatto riferimento al momento di ordinare le dodici pizzette che poi, insieme con una birra, erano state servite al tavolo. Tutti e due erano seduti dalla stessa parte, spalle alla vetrata che separa il locale dal dehor e sguardo verso la strada parco: non si aspettavano che il pericolo potesse arrivare da via Ravasco, anzi non si aspettavano affatto che ci fosse un pericolo, tutti e due erano molto rilassati e chattavano o comunque armeggiavano con i cellulari.

Una decina di minuti prima una delle telecamere esterne del locale avrebbe individuato un primo passaggio del killer, che probabilmente controllava se i due fossero arrivati.

Pescara, il killer prima spara dalla siepe, poi l'esecuzione nel bar: morto l'architetto Walter Albi, grave ex calciatore

Il lavoro degli investigatori è complesso, e deve ricostruire non solo i diversi passaggi materiali del delitto, ma lo scenario e gli ambienti in cui è maturato. I due amici condividevano, da quello che si sa, un progetto che, allo stato, era sostanzialmente un sogno: quello di un sistema di house boat da realizzare nella zona del porto turistico. Avevano chiesto dei finanziamenti e preso i primi contatti, ma anche a causa del Covid, l’Iter aveva subito un rallentamento. Da qualche tempo avevano ripreso a lavorarci, ma senza fare passi avanti. Anche perché la normativa che regola questo tipo di realizzazioni è ancora incerta e a Giulianova, come a Rimini, qualche problema per iniziative analoghe c’è stato. È questo il solo progetto che impegnava i due amici? È uno degli elementi che gli investigatori stanno approfondendo, anche attraverso l’acquisizione di documentazione bancaria. Per questa ragione sarà esaminato il contenuto di tutti i dispositivi elettronici recuperati nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni di Albi e di Cavallito. Una delle possibilità è che, per questo o per altri progetti, abbiano cercato con troppa fretta un socio che poi potrebbe essersi rivelato poco affidabile, se non pericoloso. L’agguato al centro di Pescara, in una zona tranquilla, studiato nei minimi particolari e messo a segno da un professionista, lascia pensare a un’azione dimostrativa. A una punizione per chi ha sgarrato, a un avvertimento per chi comunque è coinvolto.

Insomma, non sarebbe una questione di debiti, anche perché il mandante non avrebbe avuto alcuna convenienza. Piuttosto si guarda a contatti di affari, anche fuori regione: persone a cui potrebbero essere stati proposti progetti non portati a buon fine. Persone che non perdonano e che a questo principio non sono venute meno, neppure in questa occasione.