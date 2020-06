Coltiva marijuana in garage, dove i carabinieri hanno trovato 8 piante in due serre. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Pescara hanno arrestato in flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 40enne pescarese.

Gli investigatori hanno perquisito la casa del 40enne rinvenendo 256 grammi di marijuana e 8 piante in vegetazione, rinvenute all'interno di due serre nel garage della casa, nonché materiale per il confezionamento. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Vasto.

