Nasconde sei etti di droga tra le verdure del frigo: arrestato Giovanni Spinelli

Non è stato certo il clima torrido a suggerire a Giovanni Spinelli, 56 anni, di Pescara, già noto alle forze dell'ordine per analoghi fatti in materia, di nascondere una scorta di sei etti di hashish nel frigorifero. Lo stratagemma non ha però ingannato gli agenti della squadra mobile piombati in casa per un controllo sulla sua condizione di sorvegliato speciale. La droga era nascosta nel cassetto delle verdure. Arresosi all’evidenza, Spinelli ha patteggiato una pena di due anni di reclusione.