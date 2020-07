Investe donna e scappa: caccia a un'auto bianca ripresa dalle telecamere

E' caccia da parte dei carabinieri al pirata della strada che, domenica pomeriggio, ha investito una donna di 51 anni che attraversava sulle strisce pedonali per poi darsi alla fuga. L'episodio si è verificato in viale Europa a Villa Raspa di Spoltore, in provincia di Pescara. A causa dei traumi riportati la donna, che risiede lungo la stessa via, è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia Toracica. In realtà il responsabile dell'investimento potrebbe avere le ore contate. Ieri, è stata notata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Pescara, che si occupa degli accertamenti, mentre era intenta a caricare nelle vicinanze di via Tirino una Mercedes bianca classe A identica a quella descritta da alcuni testimoni e immortalata dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Per cui la svolta potrebbe essere molto vicina. L'incidente si è verificato attorno alle 19. Stando a quanto ricostruito, la 51enne è stata travolta dalla vettura, che procedeva in direzione mare, e lasciata a terra ferita. Dopo averla urtata e fatta cadere il conducente ha proseguito la sua corsa senza mostrare esitazione. Lanciato l'allarme, la donna è stata soccorsa e trasportata con un'ambulanza del 118 in ospedale, dove le è stato riscontrato un politrauma. Sul posto per gli accertamenti,, insieme ai carabinieri, anche gli agenti della polizia municipale di Spoltore.

Sempre nel pomeriggio di domenica, un altro investimento si è registrato in viale D'Annunzio a Pescara. Travolta da una Smart, che procedeva in direzione centro, una ragazza di 25 anni. In questo caso però il conducente si è subito fermato.

