De Cecco, nuovo scossone: indagato l'ex ad Fattori

PESCAR - L'ex amministratore delegato del gruppo De Cecco,è indagato dalla Procura di Pescara per rivelazione di segreto industriale. Nella vicenda la società di Fara San Martino, assistita dall'avvocato, è parte lesa. L'ipotesi su cui lavora il sostituto procuratoreè che Fattori abbia messo le mani su conti, bilanci e altri dati sensibili, facendone un utilizzo improprio.Nei giorni scorsi sono stati sequestrati i computer sui quali ha operato l'indagato e le analisi, ancora in corso, potrebbero fornire elementi utili agli inquirenti. In particolare, esaminando i volumi di traffico, la corrispondenza e le dinamiche relative al trasferimento di dati, si cercherà di capire se ci sia stata una effettiva fuga di notizie e informazioni, a beneficio di quali soggetti e a quale scopo. Fattori fu ingaggiato dalla De Cecco nel giugno del 2018, su indicazione di una società di head hunters svizzera, alla quale il gruppo abruzzese si era rivolto affinché selezionasse un manager in grado di gestire la transizione verso la quotazione in borsa.La Procura sta compiendo degli approfondimenti anche sul ruolo svolto dalla società elvetica, che al momento non conta indagati, ma sulla quale si addensano diversi dubbi e interrogativi. A ogni modo la decisione di affidare a Fattori le chiavi dell'azienda fu piuttosto sofferta e non venne assunta all'unanimità, tanto che finì per dare origine ai dissapori tra i membri della famiglia esplosi di recente. D'altronde veniva interrotta una consolidata tradizione che fino a quel momento aveva visto la società di Fara San Martino gestita sempre ed esclusivamente tramite amministratori delegati di diretta espressione della famiglia De Cecco.