“Crea il tuo patrimonio”, evento gratuito di formazione imprenditoriale oggi in provincia di Pescara

Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) ospita oggi "Crea il tuo patrimonio", incontro pubblico gratuito per fornire competenze di base sulla cultura finanziaria aziendale. L'evento è organizzato da Partner d’Impresa, network professionale in franchising che riunisce commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, esperti in privacy e sicurezza e specialisti di finanza agevolata, e si tiene dalle ore 17 alle 19 nelle sale del Mood Hotel (Via Tito De Caesaris 8 a Marina di Città Sant'Angelo, provincia di Pescara) con l’obiettivo di aprire un dibattito con le imprese del territorio. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-crea-il-tuo-patrimonio-pescara-782062819947

L’intento della serata è proporre una riflessione collettiva sulle difficoltà condivise e sugli strumenti base da acquisire per prendere un maggiore controllo dei propri flussi economici aziendali. I consulenti del network proporranno ai partecipanti delle nozioni di base connesse al mondo degli investimenti, della gestione finanziaria e della protezione patrimoniale utilizzando un linguaggio semplice e accessibile.

Si spiegherà, sempre con parole chiare, come pianificare l’eredità aziendale attraverso strumenti diversificati e saranno presentate, infine, le diverse possibilità a disposizione per ottenere rendite passive, diversificando gli investimenti in tipologie di differenti, compiendo le dovute valutazioni.

“I dati che abbiamo raccolto a livello nazionale ci hanno convinto dell’utilità di iniziare a portare a livello più territoriale la divulgazione della cultura legale e finanziaria aziendale con un linguaggio semplice e accessibile.

Questo incontro intende fornire alcuni spunti di riflessione per aiutare gli imprenditori a fare autoanalisi e dotarsi di primi strumenti per porre le giuste domande agli specialisti che li supportano nella gestione finanziaria” spiega la speaker Simona d’Alessandro, Area Fiscal Pescara di Partner d’Impresa.