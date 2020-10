«Ho la febbre, fatemi passare». Panico all'ufficio postale

È entrato all'ufficio postale e ha detto a voce alta di avere febbre e altri sintomi e facendo capure che poteva avere il Covid-19 generando il panico tra i presenti, al punto che è stato necessario l'intervento prima dei carabinieri e poi del personale sanitario. Accertato che la temperatura corporea era regolare, ha ammesso di aver mentito con l'obiettivo di evitare la fila. Alla fine è stato denunciato. Protagonista dell'episodio, avvenuto stamani a Pescara, alle Poste di via Monti, è un uomo che dovrà ora rispondere di procurato allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Pescara, che hanno riportato la calma tra i presenti e richiesto l'intervento degli operatori sanitari. Sottoposto a controllo ed accertato che non aveva la febbre, l'uomo non ha potuto fare altro che dire la verità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA