Pescara, alcol a minori e capienza: al via i controlli nelle discoteche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono partiti a Pescara i controlli serrati nei locali preannunciati dal questore Francesco Misiti in vista delle festività natalizie, ma soprattutto dopo la tragedia accaduta nella discoteca di Corinaldo. Sabato sera, polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno effettuato accertamenti nelle zone per eccellenza della movida pescarese: quindi Pescara Vecchia, piazza Muzii e via Cesare Battisti, dove sono stati controllati diversi esercizi. Le verifiche hanno riguardato soprattutto il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le 3 e il rispetto dell’orario di chiusura entro le 4 così come previsto dall’ordinanza sindacale. Su questo non sono state riscontrate irregolarità. Sono state invece accertate violazioni di carattere amministrativo come l’omessa manutenzione del misuratore fiscale.I controlli andranno avanti a tappeto non solo per il periodo delle feste, ma anche dopo per prevenire e contrastare situazioni di criticità che possono sfociare, come accaduto in passato, in episodi di violenza, ma anche per far sì che tutte le norme, a cominciare da quelle sulla sicurezza, vengano rispettate da chi gestisce i locali. Questa attività di monitoraggio sulla movida è stata ampiamente discussa e analizzata in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.