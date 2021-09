In 1200 al concorso per 15 posti da vigile urbano: green pass e tampone. Poi tocca ad aspiranti ufficiali e geometri

Martedì 28 Settembre 2021, 09:40

La carica dei 1200. Tanti sono gli iscritti al concorso per quindici posti da istruttore di vigilanza con Contratti di formazione lavoro (Cfl) bandito dal Comune di Pescara. Le domande sono arrivate un po’ da tutta Italia: l’incarico sarà a tempo determinato per un anno ma prevede prove successive per una conferma a titolo definitivo. Oggi e domani al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano i candidati dovranno presentarsi con tampone e green pass e rispondere a 60 quiz con risposta multipla. Con una novità: «Vogliamo che le risposte vengano date, per cui, a differenza di quanto succede di solito, abbiamo deciso di penalizzare la risposta non data e non quella sbagliata» ha spiegato il dirigente comunale Fabio Zuccarini, coordinatore del concorso. Ad ogni risposta esatta corrisponde un punto. Altra modifica rispetto al bando iniziale riguarda le prove fisiche, che verranno eseguite successivamente: «Dovrà affrontarle chi dal concorso risulterà idoneo e riteniamo di poterle svolgere allo stadio Adriatico» ha aggiunto il dirigente Zuccarini. Le prove fisiche consistono in una corsa di un chilometro da percorrere entro 5 minuti (5 e mezzo per le donne), salto in alto (richiesti almeno i 90 centimetri, 80 per le donne) e sollevamenti alla sbarra. Il 5 ottobre si terrà il concorso per dieci ufficiali di Polizia municipale e il 6 quello per cinque geometri. Un mese più tardi si terranno gli orali.