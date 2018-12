Pescara, noto commerciante stroncato da malore nel negozio

Un noto commerciante pescarese, Enrico Di Muzio, 47 anni, è stata trovato senza vita all'interno dell'attività commerciale di famiglia in via Carducci a Pescara. È stato il fratello dopo le otto di questa mattina a trovare il congiunto riverso a terra. Immediati i soccorsi del 118 con i sanitari che hanno effettuato come da protocollo tutte le manovre rianimatorie che si sono purtroppo rivelate vane. A causare il decesso probabilmente un malore. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Volante. Cordoglio in città in quanto la famiglia Di Muzio, che gestisce un negozio

di alimentari da 60 anni, è molto conosciuta e apprezzata.