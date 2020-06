Cocaina e marijuana erano nei pacchi del corriere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrati 120 grammi di droga. Ieri i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di, con l’ausilio dei cani anti droga, nel corso di servizi di controllo di pacchi e corrispondenza neidella provincia, hanno rinvenuto un plico con involucri contenenti circa 20 grammi die 100 grammi diLEGGI ANCHE Pescara, coltellate per una bustina di cocaina: arrestato 44enne Sono in corso attività di approfondimento, coordinate dalla locale procura, per individuare gli organizzatori del traffico di stupefacenti. L’operazione vede i finanzieri impegnati con massima attenzione nel settore operativo al fine di garantire maggior sicurezza nelle aree più sensibili del capoluogo: area di risulta, piazza Santa Caterina, Rancitelli, San Donato, Fontanelle e la zona della riviera.