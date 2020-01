Pescara, scappa all'alt con la cocaina: inseguimento e arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrato un chilo di cocaina: un arresto. Giovedì pomeriddio la polizia, sezione narcotici della squadra mobile, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti disposte dal questore di Pescara Francesco Misiti, è intervenuta dopo diverse segnalazioni sulla presenza di una Seat Leon il cui conducente aveva un atteggiamento sospetto. In località Madonna della Pace 13 di Città S. Angelo l'auto è stata controllata: alla guida S. A., già noto alle forze dell'ordine.L’uomo, prima di sottoporsi al controllo, ha cercato di scappare all’alt intimato dagli agenti, fuggendo con l’auto. E' iniziato un rocambolesco inseguimento che si è concluso con l'arresto dell'uomo. Dopo il tentativo di fuga i poliziotti hanno perquisito l'uomo: S. A. aveva addosso due blocchi di cocaina dal peso complessivo di 963,8 grammi. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nella casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come disposto dal pm di turno.