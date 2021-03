15 Marzo 2021

di Mila Cantagallo

Una vita dedicata alla fotografia e alla musica, passioni che gli avevano permesso di incontrare molte persone e stringere amicizie. Per questo, quando il Covid -19 ha portato via anche Claudio Di Giuseppe, di Montesilvano (Pescara), centinaia di messaggi di cordoglio hanno affollato la sua bacheca Facebook.

Claudio DJ, questo il nome d’arte, è morto sabato a 60 anni, dopo aver lottato per un mese contro il virus. Lo scorso 12 febbraio aveva postato una foto incappucciato e avvolto in un pile, il volto sorridente. Scriveva di avere febbre e raffreddore, ma pochi giorni dopo le sue condizioni si sono aggravate rendendo necessario il ricovero. Lui abitava da sempre a Montesilvano dove fino ad una quindicina di anni fa aveva gestito un negozio di fotografia. Lavorava soprattutto per cerimonie, ma realizzava anche book per concorsi di bellezza e manifestazioni sportive, soprattutto di atletica.

Paolo Fino e Paolo Minnucci, rispettivamente organizzatori di Miss Mediterraneo e Miss Adriatico, ne ricordano la professionalità ed il carattere: «Era un bravissimo professionista - afferma Fino -, sorridente e benvoluto da tutti. Purtroppo non è stato molto fortunato, né con il lavoro, né nella vita sentimentale. Ricordo le sua sofferenza dopo la fine del matrimonio diversi anni fa, era diventato ombroso, ma col tempo era tornato ad essere la persona allegra di sempre».

Alle difficoltà Claudio aveva saputo reagire con forza: «Per via dell’avvento del digitale, l’attività iniziò ad andare male - aggiunge Paolo Minnucci -. Claudio fu costretto a chiudere lo studio fotografico ma seppe reinventarsi subito animatore-organizzava karaoke e mixava musica, era bravo, prima del lockdown si era ben inserito nei giri di ristoranti e locali». Qualche anno fa il dj aveva ritrovato anche l’amore grazie a Filomena, una donna siciliana con la quale condivideva l’attività di animatore. Di Giuseppe era molto attento alla prevenzione. Sui social aveva spesso pubblicato messaggi promuovendo l’uso della mascherina e il vaccino. Parole che suonano beffarde dopo una fine così prematura a causa del Covid. Oltre alla compagna, il fotografo-dj lascia la mamma Antonietta ed il fratello Roberto. I funerali domani alle 10.30 nella Casa funeraria Pianacce di Silvi.