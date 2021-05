Camion nella voragine sulla strada a Pescara recuperato grazie ai Vigili del fuoco

Due squadre del Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute in via Rigopiano a Pescara per il recupero di un mezzo pesante della società Ambiente Spa che era in parte caduto in una voragine che si era aperta nel fondo stradale. Il personale ha effettuato il recupero del mezzo pesante che è stato riconsegnato alla società ed ha messo in sicurezza l'area. Poi sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale.



