Pescara, day hospital rovente per il super caldo: mancano i climatizzatori. La protesta dei pazienti

Temperature roventi non solo sulle spiagge, ma anche nella sala d’attesa del day hospital dei reparti di ematologia e oncologia dell’ospedale di Pescara, con pazienti e operatori sanitari stremati dal caldo e dall’attesa. Il locale, al quale si accede direttamente dalle scale e dagli ascensori, si trova al quinto piano dell’edificio ed è privo di condizionatori.

A raccontare la “mattina d'inferno” in questi giorni di massima allerta, con tanto di bollino rosso, è l’accompagnatore di un paziente che giovedì scorso doveva sottoporsi a visita e chemioterapia. «Arriviamo di buon mattino, alle 8 – racconta – e già la sala d’attesa è stracolma di persone pazientemente in attesa del loro turno. Alle 12 le condizioni sfiorano l'indicibile. Addirittura, un paziente su sedia a rotelle sistema alla meno peggio, fissandolo con il nastro adesivo, un ventilatore portatile sulla carrozzina. Malati e accompagnatori, ma anche tutto il personale sanitario, sono allo stremo».

Il racconto prosegue. «Si fa fatica a respirare. Non c'è aria condizionata perché non è mai stato predisposto l'impianto. Parlando con gli altri sfortunati forzati del quinto piano, mi assicurano che le cose nel tempo, se possibile, sono peggiorate. Senza contare che le persone in attesa non sono certo lì per fare una vacanza. Mi chiedo se esista in questo ospedale chi debba assicurare un livello minimo di benessere e confort ai malati in attesa».

Purtroppo, come conferma anche il professor Mauro Di Ianni, che dal 2021 è direttore dell'Unità operativa complessa di ematologia clinica dell’ospedale di Pescara, si tratta di una situazione che va avanti da tempo, legata alla tipologia costruttiva dell’edificio e che potrà essere definitivamente archiviata soltanto con la consegna dei nuovi locali del day hospital.

«I reparti e le stanze di degenza – afferma – sono tutte climatizzate. Purtroppo, negli spazi comuni non è stato possibile applicare i condizionatori, visto che si tratta di zone ‘aperte’ alle quali si accede direttamente da scale e ascensori». Una circostanza che si ripete da anni, dunque, rispetto alla quale il personale sanitario non ha responsabilità e sulla quale non ha alcuna possibilità di incidere, se non segnalare continuamente i disagi ai quali sono sottoposti i pazienti e gli stessi operatori. Ieri, la coordinatrice del reparto ha chiesto che venissero posizionati dei ventilatori, come accaduto negli anni scorsi, per dare almeno un po’ di sollievo ai pazienti in attesa e ai loro accompagnatori. «Sarà tutto diverso - aggiunge il professor Di Ianni – nel nuovo day hospital, ma so quando ci verrà consegnato». I lavori dovrebbero partire a breve, secondo il primario, ma sulle date al momento non si hanno indicazioni certe.