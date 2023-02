Il Pescara perde a Cerignola, Zeman in arrivo

Sabato 25 Febbraio 2023, 21:58







La sconfitta del Pescara a Cerignola, che mette a rischio il terzo posto nel girone C della Serie C, segnerà quasi sicuramente la fine del rapporto di Alberto Colombo con la società biancazzurra. E il presidente Sebastiani è stato chiaro: «Zeman? Ora decide il ds Delli Carri». E Delli Carri ha già deciso da diversi giorni. Per la successione il primo e unico candidato è Zdenek Zeman. Nei giorni scorsi ci sono stati più contatti tra le parti (anche un incontro a Roma martedì scorso a cena con il diesse Delli Carri) per saggiare la disponibilità del demiurgo di Praga, che sarebbe stata accordata con entusiasmo dopo le titubanze estive quando aspettava l’evoluzione della vicenda Foggia per accettare la corte biancazzurra, salvo poi ritrovarsi senza panchina dopo che era sfumata anche la possibilità Messina (che scelse Auteri). Zeman – che alcune persone a lui vicine definiscono “assai motivato e desideroso di tornare ad allenare” - si accontenterebbe di un ingaggio basso e in linea con le idee del club ma avrebbe chiesto (e, pare, ottenuto) l’inserimento di un cospicuo premio promozione, come fece con De Cecco ormai 12 anni fa quando per la prima volta arrivò a Pescara per costruire la squadra dei miracoli che andò in serie A con il trio delle meraviglie Verratti. Insigne e Immobile. Il 2 giugno 2012 annuncerà l'addio al Pescara e il conseguente passaggio sulla panchina della Roma a partire dal 1º luglio 2012. Un accordo di massima, insomma, sarebbe già stato abbozzato, contratto fino a giugno con opzione di rinnovo che diventerebbe automatico in caso di salto di categoria.