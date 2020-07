Pescara Calcio, esonerato Legrottaglie: Sottil è il nuovo allenatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

46 anni, saràdelfino al termine della stagione. Prende il posto disollevato dall'incarico dopo la sconfitta di venerdì scorso a, e più in generale a causa di un ruolino di marcia negativo con 13 punti conquistati in altrettante gare. Il, in viaggio verso, dirigerà domani il primo allenamento e debutterànella delicata sfida casalinga(ore 21) con il. Accordo per le prossime sei gare.Domani la firma del contratto. Il t, residente a Venaria Reale, papà diattaccante della Fiorentina, ma ex biancazzurro, ha vinto il ballottaggio con. Proprio dopo le dimissioni di Zauri nello scorso gennaio la società penso a Sottil, decidendo poi però di optare con la soluzione interna e la promozione dallaalla prima squadra di Legrottaglie