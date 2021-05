Calcio, il Pescara perde 3-0 a Cremona e retrocede in serie C

Con la sconfitta (3-0) maturata questo pomeriggio a Cremona, il Pescara retrocede matematicamente in serie C dopo 11 anni. Un verdetto quasi annunciato in una stagione sciagurata e contrassegnata da errori e avversità. Lunedì prossimo all'Adriatico si chiuderà la stagione con la gara interna con la Salernitana che si giocherà invece in Abruzzo la promozione diretta in A. Per la formazione adriatica ora si tratterà di programmare la nuova stagione, con la tifoseria che chiede piazza pulita, continuando a contestare anche la presidenza Sebastiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA