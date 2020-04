Coronavirus, i calciatori del Pescara cantano con il tenore Mazzocchetti

Si chiama «Uniti si vince» l'originale iniziativa messa in campo dal Pescara Calcio con il tenore Piero Mazzocchetti: in un momento molto delicato per il nostro paese, in piena emergenza Covid-19, e in un periodo in cui il calcio è diventato una chimera, da un'idea di Dino Zampacorta noto manager sportivo e tifoso biancazzurro, con la direzione del maestro Piero Mazzocchetti, alcuni calciatori del Pescara si sono cimentati in una esibizione canora di un brano che rispecchia la situazione in cui viviamo.

«La speranza unica è di regalare a tutti, pochi minuti di spensieratezza semmai - spiega in una nota la società abruzzese - un sorriso». Oggi alle 14.30 sui post dell'account instagram del pescaracalcio1936 sarà possibile vedere il filmato del video canoro.

