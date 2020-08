Il Pescara resta in serie B dopo la lotteria dei calci di rigore. Retrocede il Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilresta in. Sono serviti iper conoscere chi, trae biancazzurri, si salva e chi retrocede in. Ad avere la meglio, dopo 120 minuti chiusi sul 2-1 (stesso risultato della gara di andata) sono stati gli uomini di Sottil. Al 15′porta in vantaggio gli adriatici, ma qualche minuto più tardi i padroni di casa pervengono al pareggio conSempre nel primo tempo,ancora in gol: realizzazione a firma dial 40′. Il 2-1 rimane immutato fino ad arrivare ai tiri dal dischetto.A referto le realizzazioni di, quindi le parate disu. Delfino che va in vantaggio grazie al rigore dicui fa seguito la parata disuabruzzesi che provano a prendere il largo concui però rispondeA questo punto èa segnare il rigore decisivo (nella foto). Il, il Perugia torna in C dopo sei anni.