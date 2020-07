© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pescara, all’Adriatico passa l’ultimo treno per sperare ancora nella salvezza diretta. Questa sera, alle 21, contro il Livorno fanalino di coda della B e già da tempo retrocesso, l’ex Sottil (promosso in B nel 2017/2018 alla guida dei toscani) cerca la sua prima vittoria da quando allena il Pescara e i tre punti che possano tenere a galla il Delfino e le sue residue possibilità di ottenere la permanenza aritmetica in B nei 180’ finali della stagione. E’ una partita che vale tantissimo, anche se l’avversario di oggi scende in campo con i ragazzi della Primavera e da tempo fatica ad opporre resistenza: sette partite fa l'ultima vittoria sul campo della Juve Stabia per l'ex Luci e compagni. C’è un solo risultato possibile questa volta per i biancazzurri: il successo. E poi tutti a guardare i risultati di Perugia e Cremonese, impegnate questa sera rispettivamente in casa, contro il Trapani, e a Castellammare, contro la Juve Stabia. Se le due rivali dovessero vincere, anche il successo sul Livorno diverrebbe relativamente utile (solo ad evitare la C diretta, ma non il play-out), se al contrario almeno una delle due dovesse cadere, si riaprirebbe lo spiraglio per salvarsi all’ultima giornata, facendo risultato a Verona contro il Chievo (Cremonese – Pordenone e Venezia – Perugia gli impegni delle due dirette concorrenti).Il Pescara, di oggi, però, deve stare attento prima di tutto a se stesso. La squadra di Sottil a Trapani è sembrata spenta e impaurita. Da tempo ha dimenticato come si vincono le partite – ultimo successo lo scorso 20 giugno sulla Juve Stabia – e anche una squadra come il Livorno, reduce da sei sconfitte consecutive, imbottita di ragazzini e con la retrocessione già certificata da tempo, può mettergli addosso un filo d’ansia in questo momento. Non bisogna pensare di averla già vinta prima ancora di giocarla, altrimenti il rischio di commettere un pastrocchio sarebbe altissimo. Bisogna scaricare tutta la rabbia accumulata in questi giorni sul Livorno, vincere e farlo per bene, magari ritrovando anche un clean sheet e i gol di qualche protagonista importante, come Maniero, Pucciarelli o Clemenza, in attesa che torni Galano dalla squalifica e si possa andare al Bentegodi con speranze concrete di fare l’impresa.Sottil pensa ad un ritocco anche tattico, la difesa a 4 con Zappa e Balzano terzini assaltatori (Masciangelo è squalificato), Palmiero di nuovo in regia e Pucciarelli nelle vicinanze di Maniero con Clemenza, acciaccato e debilitato ma al momento imprescindibile per le sorti biancazzurre. Ieri mattina prima l’ultimo giro di tamponi per tutto il gruppo squadra, poi la rifinitura al Poggio. La squadra è radunata tutta all’Ekk Hotel e lì resterà almeno fino alla partita conclusiva di Verona in programma venerdì prossimo. Sperando che sia quella della salvezza. Ma è dura, ed è inutile e controproducente nasconderlo. Se non dovesse essere così, meglio tornare subito tutti in ritiro per prepararsi con la testa ed il cuore alla doppia battaglia dei play-out. La serie B è un patrimonio della città e va difeso con il coltello tra i denti e fino all’ultima goccia di sudore. Da tutti.PESCARA: Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Balzano; Busellato, Palmiero, Memushaj; Clemenza, Pucciarelli; Maniero. A disp. Alastra, Campagnaro, Elizalde, Del Grosso, Drudi, Crecco, Bruno, Melegoni, Kastanos, Bocic, Pavone, Borrelli. All. Sottil. LIVORNO: Ricci; Marie Sainte, Bogdan, Boben; Morelli, Pallecchi, Awua, Bellandi, Fremura; Trovato, Murilo. A disp. Agazzi, Plizzari, Neri, Luci, Braken, Haoudi, Ruggiero, Porcino, Nunziatin, Petri, Pecchia, Seck. All. Filippini. ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina. Orlando D'Angelo