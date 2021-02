Dolore anche a Pescara per la scomparsa di Willy Braciano Ta Bi, il centrocampista ivoriano, classe '99, scomparso ieri mattina in patria dopo una malattia. Il 21enne calciatore africano era arrivato in biancazzurro nel luglio del 2019 dall'Atalanta, ma dopo una permanenza in Abruzzo di alcuni mesi, era tornato alla formazione nerazzurra.

«Con noi pochi mesi, in cui siamo rimasti profondamente legati a questo ragazzone che si faceva apprezzare

dentro e fuori dal campo. Ciao Willy Braciano Ta Bi, venuto a mancare questa mattina dopo una lunga malattia, aveva solo 21 anni. Ciao Willy». Questo il messaggio postato dal Pescara

Calcio sulla pagina Facebook ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA