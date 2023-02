Pescara sconfitta a Cerignola: Colombo verso l'esonero, torna Zeman

Domenica 26 Febbraio 2023, 09:47







Il Pescara calcio tocca il fondo al Monterisi di Cerignola. I biancazzurri, protagonisti di una prestazione inconcludente, senza nerbo, cadono (1-0) contro la matricola Audace senza mai tirare verso la porta avversaria e rimettono in discussione il terzo posto, ora nel mirino dei pugliesi e del Foggia, salito a due punti dal Delfino con la vittoria di Andria. Una sconfitta che costa la panchina ad Alberto Colombo: si attende solo l'ufficialità dell'esonero del tecnico brianzolo. Al suo posto, dovrebbe esserci il ritorno di Zdenek Zeman, con cui il ds Delli Carri ha già trovato l'accordo nei giorni scorsi. Probabilmente oggi arriveranno gli annunci ufficiali. Il Pescara non può continuare così e la svolta in panchina sembra essere l'unica strada percorribile per evitare di gettare via una stagione iniziata bene, ma trasformatasi in un incubo.