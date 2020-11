Tenta di buttarsi dalla finestra a 20 anni per una delusione d'amore: afferrato e salvato da un carabiniere

A 20 anni, disperato per una delusione d’amore, voleva farla finita. A salvarlo, sono stati due carabinieri, i quali sono riusciti ad afferrarlo per un braccio proprio mentre stava per lanciarsi dal balcone della sua stanza, al quinto piano di un palazzo in via D’Andrea a Montesilvano (Pescara). Attimi di grande concitazione e paura. Il giovane, che abita con i genitori, ad un certo punto si è chiuso nella sua stanza. I familiari temendo un gesto estremo hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto, in pochissimi minuti, sono arrivati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco. I militari hanno cercato di parlare con il ragazzo, che aveva con sé anche un taglierino, e di tranquillizzarlo. In un primo tempo sembravano esserci riusciti, poi però, con uno scatto fulmineo, ha raggiunto la finestra, scavalcando la ringhiera. A questo punto, due dei carabinieri hanno raggiunto il balcone, afferrandolo per il braccio.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Ospedale di Pescara, una strategia contro il Covid TENTATO SUICIDIO BORGO MONTELLO Tentato suicidio borgo montello

Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA