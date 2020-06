Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA Tragedia questa mattina a Brittoli, in provincia di Pescara, dove al culmine di un litigio in casa con la moglie, un uomo di 73 anni è morto. Sarebbe stato accoltellato. Il fatto è accaduto attorno alle 8,30 in contrada San Giuseppe, nella zona del cimitero. Anche la donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale a Pescara con l'elisoccorso del 118. Sul posto, un'ambulanza medicalizzata arrivata da Pianella e i carabinieri della Compagnia di Penne che si stanno occupando delle indagini e soprattutto di capire cosa sia successo. Al momento, le notizie sono ancora frammentarie. A dare l'allarme, sarebbe stato un vicino, che li ha sentiti discutere animatamente. Sconcerto tra gli abitanti del piccolo paese abruzzese: "Una famiglia tranquilla, qui a Brittoli non riusciamo a spiegarci cosa possa essere successo" ha commentato l'ex sindaco Domenico Velluto. Tutto è comunque è in fase di accertamento.