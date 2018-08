Pescara, blindata l'area della Stazione dopo lo stupro

L'area di risulta della Stazione di Pescara, compresi quindi i giardinetti del terminal bus in cui sabato scorso si è consumata la violenza sessuale ai danni di una donna di 39 anni, sarà presidiata giorno e notte da uffici mobili di polizia. E' quanto deciso, martedì sera, in prefettura, durante il tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con all'ordine del giorno, su sollecitazione del sindaco Marco Alessandrini, la situazione sicurezza in città e in particolare in quella zona dopo gli ultimi gravissimi fatti di cronaca. Per garantire una maggiore tranquillità dei cittadini e quindi aumentare la loro percezione proprio della sicurezza, tutto il perimetro dell'area di risulta sarà controllato da polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale. I presidi potrebbero scattare già da questo fine settimana.



Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:29



