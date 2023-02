Ordini via app per duemila euro con il bancomat rubato a un 90enne di Pescara

Acquisti online fatti con estrema disinvoltura, rifornimenti alimentari belli consistenti. Tanto a pagare era un perfetto sconosciuto, un anziano di oltre novant’anni al quale, insieme al portafogli, erano stati sottratti documenti e carta bancomat. L’uomo era uscito di casa aveva fatto qualche giro, si era fermato in una farmacia ed era rientrato. Controllando le tasche, aveva notato di non avere più il portafoglio. Accompagnato da parenti si è quindi recato in Questura per fare la denuncia. Gli agenti della Squadra volante, diretti da Pierpaolo Varrasso, mentre stavano ricostruendo la dinamica dei fatti, hanno accertato che qualcuno stava utilizzando il bancomat per fare spese di generi alimentari. Ordine fatto via app. I poliziotti hanno quindi iniziato a seguire la traccia: sono andati nel negozio e con l’aiuto del titolare sono riusciti a raggiungere il rider che si era occupato della consegna e, con i dati recuperati, sono riusciti a risalire all’indirizzo a cui erano state effettuate le consegne. Nell’appartamento c’erano due ragazze, 20 e 25 anni, visibilmente infastidite dall’arrivo degli agenti. Sono venuti fuori gli scontrini che attestavano la consegna della merce fatta con il bancomat rubato. La perquisizione ha consentito di recuperare anche i documenti che erano contenuti nel portafogli dell’anziano. L’ultimo controllo testimoniava il tentativo di acquistare, online, merce per duemila euro. Le donne sono state denunciate per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento.