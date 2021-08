Pescara, bambino di 5 anni investito da un'auto sulle strisce: un mese di prognosi

Martedì 31 Agosto 2021, 10:45

Un bambino di cinque anni è ricoverato in ospedale a Pescara in seguito a un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di domenicai. L'investimento si è verificato a Montesilvano, lungo corso Umberto I proprio nel cuore della città. Il piccolo stava attraversando la strada con la madre quando è stato investito da un'autovettura che si è fermata qualche metro più avanti. Camminavano regolarmente sulle strisce, a poca distanza dall'intersezione con via Piave, mentre l'auto procedeva in direzione sud verso Pescara.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e in poco tempo è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha prelevato il piccolo. Nel corso del viaggio verso Pescara sono state prestate le prime cure, in pronto soccorso il bambino è stato medicato e poi trasferito nel reparto di ortopedia con una prognosi di trenta giorni. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale di Montesilvano, diretti dal comandante Nicolino Casale. Hanno ascoltato, inoltre, sia le dichiarazioni della mamma del piccolo, che quelle del guidatore dell'auto.