Scontro tra due auto: feriti due bambini piccoli a Montesilvano Colle

Domenica 18 Luglio 2021, 09:37

Due incidenti stradali con feriti l'altro ieri nel Pescarese. Due bambini di un anno e 5 anni sono ricoverati all'ospedale civile di Pescara in seguito allo scontro fra due auto avvenuto a Montesilvano Colle. I bimbi

erano in macchina con i genitori, anche loro rimasti feriti in modo non grave e dimessi subito dopo i controlli dei sanitari. La Polizia municipale di Montesilvano sta ricostruendo la dinamica.

Un 42enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. Sull'accaduto sono in corso accertamenti degli agenti della Polizia Municipale di Pescara.