Sindaco di Pescara: avanti Masci, Costantini spera ancora

Si gioca sul filo delle preferenze la partita elettorale di Pescara con Carlo Masci a caccia del bis al primo turno con il centrodestra e con un Carlo Costantini che fino all’ultimo spera nei tempi supplementari. Il sindaco uscente accreditato di una forbice dal 47,5 al 51,5% “vede” il traguardo a un passo o anche già superato se gli exit poll dovessero trovare conferma. Ancor più elevata la fiducia del suo entourage che ipotizza un vantaggio più marcato, tra il 51% e il 53% per il proprio candidato sindaco. Del resto il centrodestra sa bene di poter contare anche sul traino di Giorgia Meloni alle Europee con Fratelli d’Italia, che, sommato alla spinta attesa da Forza Italia e in buona misura anche dalla Lega, promette di moltiplicare i consensi anche per le amministrative in misura determinante per scongiurare la coda del ballottaggio.

RIVALI

Il rivale del centrosinistra, Costantini, insegue con un potenziale che oscilla tra il 34 e il 38%. In caso di ballottaggio si apre il ballo delle alleanze che rimettono in discussione gli equilibri precostituiti del primo turno. E rilanciano, sulla carta, le ambizioni degli outsider Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli galvanizzati dai dati forniti dagli exit poll: l’ex pentastellato è accreditato di un 9-11% mentre il renziano viene collocato tra il 3,5% e il 5,5: numeri che premiano entrambi per il lavoro svolto in campagna elettorale e li rendono decisivi in caso di tempi supplementari. Da scoprire la eventuale collocazione di Pettinari, che nella campagna elettorale ha marcato in modo netto la distanza da centrodestra e centrosinistra definite da lui «le due facce della stessa medaglia».

Significativa l’affluenza, che a Pescara alle 23 di ieri ha toccato il 63,94% per le amministrative.

Lo spoglio per le elezioni continentali è cominciato alla chiusura delle urne dopo le 23. Molto anzi tutto dipende adesso dall’attendibilità degli exit poll realizzati per la Rai da Antonio Noto con la sua società specializzata. In tanti, a cominciare da Masci, hanno accettato di ripetere fuori dai seggi il voto espresso nella cabina elettorale per fornire, si spera, un quadro quanto più realistico del confronto elettorale in città.

I 4 CANDIDATI

I quattro candidati sindaco trascorreranno la giornata di oggi a casa per spostarsi nei rispettivi comitati solo quando lo scrutinio avrà dato una indicazione chiara in un senso o nell’altro. Un primo commento scritto è arrivato ieri sera da Carlo Masci: «Ringrazio l'istituto demoscopico Noto per il lavoro svolto per questo exit poll e ringrazio anche tutti i pescaresi che hanno partecipato, all'esterno dei seggi, ripetendo il proprio voto. In questo momento mi limito a prendere atto del risultato del sondaggio e resto in attesa insieme alla mia famiglia e ai miei amici, con grande serenità, dello scrutinio delle schede, che si terrà nella giornata di domani. Auguro buon lavoro a tutti coloro che sono impegnati nei seggi... E’ stata una campagna elettorale piena di grandi soddisfazioni- dice Masci - per il bellissimo rapporto quotidiano con i cittadini, per la spinta che mi hanno dato giorno per giorno ad andare avanti nel lavoro di questi cinque anni e li saluto tutti, uno ad uno, ringraziandoli».