Pescara, vede colonna di fumo nero dalla finestra: è la sua auto a fuoco

Paura questa mattina poco prima delle 11 in via Malagrida, a Pescara, in zona ospedale, per una Citroen C4 andata improvvisamente a fuoco. Le fiamme, nel giro di pochissimi minuti, si sono propagate anche alla vettura parcheggiata a fianco. Entrambe le auto hanno riportato danni ingenti soprattutto nella parte anteriore.

Lanciato l'allarme, sono giunte squadre dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Per gli accertamenti è intervenuta anche la polizia. Da quanto emerso, a causare l'incendio è stato un corto circuito.

La scena purtroppo si è consumata davanti agli occhi del proprietario, che abita proprio davanti al luogo dove si è verificato l'incendio.quando ha notato dalla finestra una colonna di fumo nero, si è affacciato e ha visto che la sua auto stava andando a fuoco. Disperato ha allertato i soccorsi.