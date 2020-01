Una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in Via Aterno per un incidente stradale, un autovettura che percorreva la rampa che porta verso il Ponte Flaiano ha urtato un palo della pubblica illuminazione che è crollato a terra. La donna alla guida è stata trasportata dal 118 in ospedale, mentre la Polizia eseguiva i rilievi del caso il personale dei Vigili del Fuoco provvedeva a mettere in sicurezza la zona delle operazioni.



