Atterraggio di emergenza: passeggero soccorso dal 118 a Pescara

Atterraggio di emergenza a Pescara, domenica sera, per un malore di un passeggero a bordo del volo Ryanair Palermo-Bergamo. Ottenuta l’autorizzazione all’atterraggio, il comandante ha fatto rotta su Pescara dove l’aereo è stato raggiunto sulla pista da un’ambulanza del 118. L’uomo, già sofferente per problemi cardiaci, è stato ricoverato in ospedale.