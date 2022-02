Pescara, soldi per comprare l'auto al figlio: rischia il processo il manager Asl Vincenzo Ciamponi

Chiesto il processo per Vincenzo Ciamponi, attuale direttore generale della Asl di Pescara e per la cooperativa sociale La Rondine di Lanciano. I sostituti procuratori Anna Benigni e Luca Sciarretta hanno firmato le richieste di rinvio giudizio a carico degli unici imputati rimasti in ballo nell'ambito dell'inchiesta sull'appalto da 11 milioni di euro per i servizi psichiatrici extra ospedalieri. L'inchiesta, che risale allo scorso aprile, contava tra i principali indagati l'ex direttore del dipartimento di Salute mentale, Sabatino Trotta, suicidatosi in carcere poche ore dopo l'arresto. Le posizioni degli altri indagati sono state già tutte definite, in seguito al patteggiamento di Domenico Mattucci e Luigia Dolce, ex presidente ed ex coordinatrice della coop frentana, che con le loro rivelazioni hanno contribuito a fare piena luce sulla vicenda, e dopo il proscioglimento di Antonio D'Incecco e Anna Rita Simoni, i due componenti della commissione di gara inizialmente finiti sotto la lente degli inquirenti.



In sostanza, sulla base di quanto ricostruito dalla Procura, Trotta predispose il capitolato tecnico della gara e scelse i tre soggetti esperti da nominare quali commissari di gara, fornendo poi indicazioni agli stessi e partecipando indebitamente ai lavori della commissione, in modo da assicurarsi che l'offerta tecnica presentata dal consorzio riconducibile alla Rondine ottenesse un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello degli altri offerenti. Ciò consentì di creare un divario non colmabile attraverso il punteggio legato all'offerta economica. In cambio Trotta, tramite Dolce, si vide corrispondere da Mattucci 50mila euro in contanti e un orologio Rolex.

A Ciamponi si contesta il reato di corruzione per l'esercizio della funzione poiché sempre secondo la Procura si sarebbe lasciato convincere da Trotta a sottoscrivere il contratto d'appalto nonostante due dei vertici della cooperativa fossero stati rinviati a giudizio per turbativa d'asta. Una circostanza, quest'ultima, che invece avrebbe dovuto indurre il dg ad escludere la coop. Come ricompensa sostengono i magistrati Ciamponi avrebbe beneficiato del pagamento di un'auto dal valore di 8.000 euro. Soldi che Mattucci consegnò a Trotta tramite Dolce, e che lo stesso Trotta «consegnava a Ciamponi», sono le contestazioni della Procura, consentendo a quest'ultimo di utilizzare parte del danaro «quale provvista per il pagamento al venditore Enrico Sborgia, tramite assegno, della Fiat 500 dallo stesso acquistata» per il figlio. Al riguardo, tuttavia, il dg della Asl ha sempre respinto ogni addebito.

Più sfumata, invece, la posizione della cooperativa La Rondine, coinvolta in qualità di persona giuridica, ma apparsa sostanzialmente estranea alla vicenda, tanto che anche la Procura, già nella fase iniziale dell'inchiesta, rinunciò a far scattare la misura cautelare. D'altronde non solo Mattucci e Dolce, subito dopo l'esplosione dello scandalo, furono estromessi dalle cariche che ricoprivano, ma tutte le figure di vertice della coop vennero azzerate e i vertici aziendali fornirono piena collaborazione alla Procura.

Sulla base di quanto emerso, dunque, Mattucci e Dolce avrebbero commesso gli illeciti di propria iniziativa e senza che la coop ne fosse al corrente, ma su questi ed altri aspetti spetterà al gup il compito di fare la necessaria chiarezza. Chiarezza che invece non potrà esserci in riferimento all'eventuale coinvolgimento di altre figure politiche e alla riproposizione dello stesso schema corruttivo, utilizzato per l'appalto sui servizi psichiatrici extra ospedalieri, in occasione di altre gare. Al riguardo permangono diversi punti oscuri, corroborati da molteplici indizi raccolti dagli inquirenti, ma le indagini si sono arenate poiché soltanto Sabatino Trotta avrebbe forse potuto fornire i riscontri decisivi.