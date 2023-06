Arresti in Comune, Trisi: «Ho speso duemila euro per la droga, mia moglie mi ha tolto il bancomat»

PESCARA Vizi privati e pubblici favori. Una rete di illegalità tessuta all'interno dell'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Pescara, in cui restano impigliati appalti, anche importanti, progetti per certi versi chiacchierati. Gli spaccati di intercettazioni, telefoniche e ambientali, che innervano l'ordinanza di custodia cautelare con cui sono finiti in carcere il dirigente comunale di Pescara Fabrizio Trisi e l'imprenditore Vincenzo De Leonibus, restituiscono un mondo parallelo, in cui si fa e si disfa al prezzo di una cena o di una pista di cocaina.

L'indagine che i militari della guardia di finanza hanno portato avanti nel corso degli ultimi due anni mettono a nudo quello che lo stesso gip Fabrizio Cingolani definisce il "sistema Trisi", tecnicamente connotato da favori in cambio di denaro o altre utilità: pranzi, cene, passaggi in macchina e droga. Da consumare ovunque, anche in auto o in ufficio. Sono il "quartiglio" o il "branco" come lo stesso Trisi li definisce, sono quelli della "Tana delle tigri", il posto dove si ritirano a giocare a carte e a tirare di coca.

Un linguaggio epico per affari che di epico hanno ben poco.

Perché spesso De Leonibus è una sorta di pronto soccorso economico, visto che a forza di andare a debito spesso sia Trisi che un collega si ritrovano con le tasche vuote. È il 22 agosto dello scorso anno quando il dirigente spiega proprio a De Leonibus che ha bisogno di soldi, la moglie gli ha nascosto il bancomat e ora a lui servono 300 euro per pagare uno dei due spacciatori arrestati, Pino Mauro Marcaurelio: «Adesso a noi ci servono 300 euro - dice Trisi - ce la facciamo? sennò Pino mi massacara, ho fatto un danno tra sabato e lunedì. Solo che mia moglie non mi ridà il bancomat». A De Leonibus il dirigente spiega che ha speso duemila euro in stupefacenti in ventiquattro ore: «Eh, però... io in ventiquattro ore li ho finiti, ho finito duemila euro».