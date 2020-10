Lo spacciatore con i capelli d'argento: aveva 300 grammi di eroina. Arrestato a 72 anni

I carabinieri di Pescara hanno tratto in arresto C.L., 72enne domiciliato a Pescara, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



In particolare, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno proceduto in via Aterno, al controllo dell'uomo mentre circolava a bordo della propria autovettura ed, al termine della perquisizione veicolare, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.



Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su diposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari



