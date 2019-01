Pescara, anziano in bicicletta falciato da un'auto: grave

Un uomo di 86 anni nato a Capestrano (L'Aquila) e residente a Pescara è rimasto ferito in modo grave questa mattina nel capoluogo adriatico in via Pepe, dove l'anziano, che era su una bici, è stato investito da un'auto. Soccorso dai sanitari del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza della Misericordia, l'86enne è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e facciale. I rilievi e la ricostruzione dell'accaduto sono affidati agli agenti della Polizia Municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA