Pescara, anziana morta in casa: il corpo trovato due mesi dopo il decesso

I carabinieri, allertati da un parente, hanno scoperto questa sera il corpo di un'anziana a Pescara. La morte, secondo un primo esame, sarebbe naturale. La triste singolarità è che la donna sarebbe morta da tempo, forse anche da due mesi, senza che nessuno lo avesse saputo. La Procura dovrà decidere ora se procedere all'autopsia.

La tragedia in un appartamento di via Muzii in cui la donna, 60enne, viveva sola e dove è stata trovata distesa sul letto. Secondo il medico legale che ha esaminato la salma, il decesso potrebbe risalire ad ottobre.

