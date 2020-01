Pescara, morto ex nazionale di calcio a 5: Antonio Capuozzo stroncato da malore in strada

Ultimo aggiornamento: 12:29

Tragedia nel mondo dello sport a Pescara. L'ex campione di calcio a 5, 40 anni, è stato trovato morto, la scorsa notte, vicino alla sua abitazione di Montesilvano. E' stato subito chiamato il 118. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Il corpo era riverso nella sua automobile. A poca distanza dalla vettura ci sono le tracce in base alle quali si ipotizza che possa essersi sentito male e non abbia fatto in tempo a chiedere aiuto.In corso accertamenti medico-legali, la Polizia conferma la morte naturale. Capuozzo aveva lasciato l'attività agonistica dopo una lunga squalifica. Sposato, 2 figli, lavorava nella Multisala di Montesilvano.Ex portiere del Pescara, Capuozzo era stato campione d’Italia di Calcio a 5 con tre presenze in Nazionale. Aveva vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Super Coppe con il Pescara, dopo aver giocato anche con l’Acqua&Sapone e il Loreto Aprutino.