Pescara, turista romano annega davanti allo stabilimento La Lampara.

Domenica 13 Agosto 2017, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 14 Agosto, 07:53

Un bagnante, Claudio Porfili, è morto questa mattina sulla spiaggia di Pescara. La tragedia davanti allo stabilimento La Lampara, al confine tra il capoluogo adriatico e Montesilvano. La vittima è un 64enne romano in vacanza. La causa della morte un malore o il mare grosso. L'annegamento è avvenuto intorno alle 9,30. Sul posto i carabinieri per l'identificazione.



Secondo una prima ricostruzione il corpo è stato notato da un surfista, che l'ha caricato sulla tavola e l'ha portato a riva. L'identificazione solo in tarda mattinata quando la moglie, che stava due stabilimenti più avanti, è stata individuata e informata dell'accaduto. Inutili vari tentativi di rianimazione.