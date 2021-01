La voglia di stare insieme dopo tanti giorni di solitudine per colpa del coronavirus è costata cara a una comitiva di Pescara.

Otto ragazzi tra i 24 e i 32 anni sono stati multati dai poliziotti, sorpresi in un appartamento in via Nazionale Adriatica dove si erano ritrovati per passare il weekend insieme. È solo uno dei risultati dei controlli effettuati a Pescara per il rispetto della normativa anti Covid-19 che ha portato a identificare complessivamente 45 persone.



La Squadra Amministrativa della Questura ha poi sorpreso in un bar di Piazza della Rinascita il dipendente che somministrava una bevanda alcolica a una minore di 16 anni. Il titolare è stato denunciato e sanzionato per la mancata sospensione dell'attività di ristorazione mentre il locale dovrà restare chiuso per cinque giorni. La ragazzina è stata invece riaffidata ai genitori fatti arrivare sul posto.

