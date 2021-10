Falso allarme bomba vicino all'Alberghiero di Pescara: nella scuola ci sono gli incontri del Premio Borsellino

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 14:20

Allarme bomba vicino all'Istituto alberghiero De Cecco di Pescara questa mattina alle 8,30 in via Italica. Sono stati subito chiamati gli artificieri che si sono subitp messi al lavoro. Nella scuola sono in corso in questi giorni gli incontri del premio Borsellino. Le due scuole, l'Istituto Ravasco e l'Alberghiero, sono state evacuate: i ragazzi sono stati concentrati nei cortili interni. Si è trattato di un falso allarme, un pacchetto era stato abbandonato sopra una panchina con su scritto "batterie" e aveva fatto temere la presenza di un ordigno, anche se il pacchetto era piccolo, non più grande di una scatola di scarpe. Il pacco sospetto è stato aperto dagli artificieri e conteneva, in realtà, un vecchio cellullare e delle batterie esauste. La mobilitazione di forze dell'ordine è stata massiccia per via della concomitanza con il Premio Borsellino. La strada è stata chiusa: disagi alla circolazione visto che la strada è molto trafficata di solito.