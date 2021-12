Albero crolla sulla Yaris parcheggiata: «Ero nell’auto, ho rischiato di morire»

Era seduto nella sua auto parcheggiata, quando ad un tratto un pino marittimo gli è piombato sulla vettura. Ha vissuto attimi di terrore un uomo di Pescara, seduto in macchina ad aspettare la moglie, mentre un grande arbusto ha centrato la sua auto, a causa delle forti raffiche di vento. La vettura era parcheggiata davanti ad alcuni negozi, lungo la statale adriatica sud di Pescara, quasi ai confini con Francavilla. Fortunatamente la pianta ha colpito principalmente il portabagagli della Yaris: per il conducente solo tanto spavento. Ma se l’albero fosse caduto qualche centimetro più avanti, lo avrebbe ucciso. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco. Il traffico è rimasto bloccato per quasi un’ora.

